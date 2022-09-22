在莫斯科宣布局部動員，使得烏俄戰爭局勢升級後，歐盟外交部長21日於在紐約深夜時間進行緊急會議，將準備對俄羅斯實施新一輪制裁。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）21日報導歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在紐約向記者發表講話時表示，俄羅斯總統普丁的宣告，包括吞併烏克蘭大片領土的步驟、威脅使用核武器保衛俄羅斯，以及自第二次世界大戰以來的第一次局部動員，顯示出「恐慌和絕望」。

EU Ministers Agree To Prepare New Sanctions Targeting Russia – Borrell & More Latest News https://t.co/Jt92c5WX6B — Lu News (@LoosiWorld) September 22, 2022

在部長們聚集在聯合國大會間隙非正式討論如何應對最新事態發展後，波瑞爾告訴記者：「很明顯，普丁正試圖摧毀烏克蘭。」

在一份聯合宣告中，歐盟會員國外交部長們「以最強烈的措辭譴責」俄羅斯的最新升級，並表示他們「永遠不會承認這些地區（是俄羅斯的），它們烏克蘭的一部分」，而且「繼續支援烏克蘭在必要時恢復其領土完整的努力」。

在親自聽取烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的簡報後，他們同意準備歐盟下一個制裁計劃。

波瑞爾表示新一輪懲罰措施將針對「俄羅斯經濟中相關的部門，並將繼續針對對烏俄戰爭中帶有連帶責任的人。」

然而，他們拒絕進一步說明具體的制裁內容，或是否提供歐盟軍事支援，預計會是在10月中旬下一次正式會議的時候進行討論。

盧甘斯克人民共和國（LPR）和鄰近的頓涅茨克人民共和國（DPR）表示，計劃中的全民公投將月23日至27日舉行。 據報道，南部的刻松（赫爾松, Kherson）和扎波羅熱南部地區也將同時舉行公投。

歐盟的制裁措施可以包括類似於俄羅斯2月入侵前實施的步驟，即制裁地方官員，禁止對吞併地區的貿易、旅遊和融資。