大陸流量女王楊冪，不僅擁有精緻臉蛋，身材也是相當性感，這些年她的演藝版圖橫跨戲劇、綜藝、時尚等領域，美貌與實力兼具，讓她一言一行總能掀起話題；近日，楊冪接下女裝廣告代言，一身清爽薄荷藍打扮，上衣領口拉鍊開到胸口處，給人遐想空間，搭配凹凸有致的身材，驚豔一票網友。

楊冪近日曬出替女裝品牌拍攝的代言照片，只見她穿上薄荷藍連身套裝，衣服緊身勾勒出絕妙曲線，裙底還露出一雙逆天大長腿，在棚內白光照射下更加清晰火辣，而腳踩馬靴也讓她變更有氣勢；此外，在總共9張海報中，楊冪畫著精緻妝容、頭綁華麗公主頭，不管做出抬手、插腰或思考姿勢皆很吸睛。

楊冪套裝拉鍊開一半超辣，裙底長腿同樣吸睛火辣。(圖/楊冪 微博)

楊冪的曲線火辣，做任何姿勢都是焦點。(圖/楊冪 微博)

網友看到後也猛誇：「真的好美好美呦」、「今天寶貝是薄荷味的」、「好美的腿」、「冪冪的這套衣服真的好好看」、「老婆老婆老婆老婆」、「好清新的冪，滿粉甜酷女生」、「永遠都是最好的狀態」、「楊冪的腿不是腿，未免太長了吧」、「只能誇冪冪真的太美了」。

楊冪工作室微博照常更新美照。(圖/楊冪 微博)

今年9月是楊冪36歲生日，人氣火紅的她衰捲李易峰嫖娼事件，網友們指稱，過去她尚未離婚之時，與男方搞出不倫戀等烏龍消息，儘管未因此失去任何工作，名聲仍險些受到影響。風波過後，她的工作室微博照常曬美圖，網友也未再重提此事，在粉絲心中，依然是位美麗的大長腿女明星。