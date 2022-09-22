秋天是大啖海鮮的季節，根據nationaltoday網站資料，9月25日為「世界龍蝦日」，在美國最棒的慶祝方式，就是和家人朋友們共享一頓豐盛的龍蝦大餐，KADOKADO雞蛋糕於忠孝SOGO推角角日本漁市系列，共四款海鮮造型雞蛋糕，有龍蝦，帝王蟹，墨魚，白鯧魚等四款，體積超大，約15公分，為慶祝「世界龍蝦日」，自23日至25日推出龍蝦造型買一送一活動，買龍蝦1支就送另外三款隨機1支；另購買除龍蝦之外其他的造型雞蛋糕，1支特價88元（原價100元)，一套兩隻優惠價158元。

KADOKADO於台北101觀景台推出的萌萌雞蛋糕造型，成為遊客打卡拍照的風潮，共有兩款系列，第一款為「帶我去旅行」共6支，有台北101大樓、雪梨歌劇院等造型；第二款為「印象台灣」，以台灣小物為主題如復古電風扇、珍珠奶茶、藍白拖等造型，兩款系列原價皆為188元，現在特價158元，現場還提供實境博杯打卡場景。

KADOKADO雞蛋糕採用來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場，百分百純鮮乳，及台灣液蛋第一品牌「勤億蛋品科技」的勤億冷藏殺菌蛋，完全不加一滴水，訴求表皮外脆內鬆軟。