林姿佑近日在高點綜合台《震震有詞》討論「每逢災難、佳節倍撕親？！」時，提到剛結婚時的某個夜晚遇到地震，小亮哥立即翻身保護，讓她相當感動，連主持人謝震武律師也說：「這是真愛！」不過林姿佑卻故意反駁「那是因為我當時懷孕有他的小孩啦！」隨後也坦言當時被先生保護的內心十分溫暖。

這兩年新冠病毒來襲，林姿佑刻意咳嗽測試先生關不關心她，「我一上車把口罩拿下咳了兩聲，說著喉嚨不太舒服，沒想到小亮哥沒有特別關心問候，而是把口罩戴上、打開車窗，一路沒有交談地返家。」小亮哥的動作讓林姿佑無法諒解，覺得先生根本不關心她，心理分析專家邱文仁則是為小亮哥緩頰：「能理解小亮哥的反應，他應該是怕自己被傳染生病後就無法照顧太太跟全家人。」

除了突發的地震之外，逢年過節如何與家人相處也成了最大的考驗點，有網友發文自己是長媳，中秋節得伺候全家大小烤肉，除了張羅食材酒水，小叔帶朋友來吃飽喝足後拍拍屁股走人，連錢也沒付，婆婆一句「長媳如母。」讓女網友差點崩潰，幸好先生是神隊友，向家人挑明「以後中秋節烤肉各自準備。」嫁入大家族的林姿佑對女網友的案例非常有感，她說：「因為小亮哥大部分都在睡覺不會幫忙。」為避免有類似的狀況，她索性帶著孩子到朋友家烤肉，各自出錢負責設備、食材，烤得輕鬆又開心。

不過，她的朋友也遇到類似狀況，某一年到朋友家烤肉，林姿佑出錢買了兩三萬的食材，朋友婆婆突然說朋友的小姑要帶朋友回來，指揮大家再去購買食物以及另起一個素食的烤肉爐，搞得人仰馬翻，「沒想到這位小姑跟朋友竟然是先把小孩送回家裡，變成所有人都在張羅照顧孩子，小姑跟朋友們則是等到大家都烤完了才到家，沒有幫忙收拾也沒有負擔費用，拍拍屁股走人。」讓林姿佑對於朋友小姑的做法、朋友的婆婆如此袒護非常無言，還自掏腰包付了一萬多補貼朋友烤肉的費用。

林姿佑表示身為長媳又是嫁入大家族，每到過年或重大節日，總免不了有許多相處上的問題跟比較心態，「這個社會給予長嫂太大的壓力跟責任，好像理所當然什麼都要會。」對此林姿佑有自己的一套解決方式，她選擇工作賺錢，「要老公在媽媽跟老婆當中二選一太為難了，所以我選擇出門工作賺錢，請鐘點阿姨來幫忙做家事，大家保持距離互相尊重，也能讓自己轉換心情。」最後林姿佑也提醒身為媳婦必備的智慧：「要有基本禮貌跟尊重、要讓另一半知道自己的原則，若為了事情圓滿而委曲求全，壓抑久了會爆炸，因此另一半的支持很重要。」

資深媒體人林裕豐也分享，有對即將步入禮堂的情侶，男友在日前全台大地震時抱著狗、抓著女友準備往外跑，結果男友卻因抱住扭動不安的狗而先放開女友，豈料櫃子砸中跟在後面的女友的腳，女友對於男友只護狗的行徑感到心寒，在網路上發文：「平時問你愛狗還愛我，你說你愛狗我以為是開玩笑的，原來你是認真的。」女友收拾物品離開同居的房子，留下訊息：「下個月不用結婚了，危難時你愛那隻狗比愛我多，我不想一輩子跟狗計較。」