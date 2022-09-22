高市議員邱于軒接獲民眾陳情，稱大寮區新厝里林內路周邊的大排水溝發現魚群大量暴斃情事，甚至還有鴨子陳屍排水溝中，懷疑是有不肖工廠偷排廢水所致，高市府環保局調查後，發現是附近砂石業者沉澱池設施處置不當，將高濁廢水排放至排水溝所致，從事發當日至今，環保局持續於上游沿線巡查，均未發現有其他事業異常排放汙水的情事。

高雄市議員邱于軒指出，民眾向她陳情大寮區新厝里林內路附近的大排水溝魚群大量暴斃，周圍不時飄散陣陣死魚臭味，邱于軒除聯絡環保局，並派員到現場查看，發現大批魚群翻肚死在大排水溝中，甚至還有鴨隻死亡，整條大排水溝刺鼻臭味讓附近居民苦不堪言。

高市府環保局表示，接獲通報後，便立即派員到場稽查，發現是附近砂石業者從事洗砂作業時，將沉澱池內未妥善處置的高濁度廢水排放至排水溝，導致排水溝受到汙染，魚群疑似因氧氣量不足而死亡，現場立即命砂石業者停止排放廢水行為並停工，也採集水樣送驗，後續將視水質檢驗結果，裁處業者6萬元至2000萬元罰鍰。

但邱于軒質疑，若只是單純泥沙過量，導致河川溶氧不足，不可能連鴨子也會死亡。對此，高市府環保局強調，事發當日至今，持續派員於上游及沿線擴大巡查，均未發現有其他事業異常排放廢汙水情事，呼籲事業單位，應妥善收集、處理廢水，避免造成水質汙染。