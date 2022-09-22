重陽佳節將至，台中太平區區長許貴芳特別到104歲湛以灝爺爺家獻上敬老禮金及祝福。（馮惠宜攝）

太平區103歲阿嬤黃掌蓮（中）向上門送重陽禮金的區長許貴芳分享她每天睡前淺酌五加皮藥酒配五個腰果養生秘方。（馮惠宜攝）

重陽佳節將至，台中太平區區長許貴芳特別到轄內百歲人瑞家獻上敬老禮金，其中103歲阿嬤黃掌蓮分享她每天睡前淺酌五加皮藥酒配五個腰果養生袐方，對此，中西醫博士陳勇利直稱人瑞阿嬤太厲害了，因少量五加皮可行氣血，腰果又是優質植物蛋百，且5顆剛剛好，兩者相加乘，不但補血氣也補充蛋白質，可供想長壽的長者參考。

台中市太平區今年有共計有19位百歲人瑞，其中逾百12位、滿百7位，許貴芳22日代表市長盧秀燕訪視轄內百歲人瑞：新光里甫滿百歲的余廖阿月、永平里104歲湛以灝爺爺以及長億里103歲黃掌蓮阿嬤，除致贈市府重陽禮金1萬元，並轉贈總統府暨衛生福利部聯名的金鎖片

、敬老狀，太平區公所也加碼送上紅咚咚的壽桃，為長輩添福添壽。

其中，長億里黃掌蓮阿嬤高齡103歲，行動自如且耳聰目明，阿嬤見到區長許貴芳到府，滿臉笑容感謝大家的關心，她還跟眾人分享自己長壽之道是每天睡前淺酌五加皮藥酒配五個腰果。

對於阿嬤公開的養生之道，擁有中西醫博士的開業中醫師陳勇利直讚阿嬤好聰明，他說，過去也會建議90歲以上營養不良、元氣虛弱的長者，可在睡前以50CC五加皮加上花生或半顆蛋黃做保養。

陳勇利解釋，因五加皮是中醫用來去風濕酸痛良方，加上利於行氣血，對於氣虛血虛者可補氣血，而蛋黃也是優質蛋白質，花生不但是植物蛋白也富含不飽和脂肪，但阿嬤用5顆腰果，不但同樣是植物蛋白，且沒有花生會愈吃愈ㄕㄨㄚˋ嘴的困擾，5顆不多不少剛剛好。唯他也強調，長者要依此方養生，最好請教中醫師先了解體質是否適合，避免出現虛火躁熱適得其反的反應。

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