湖興里長郭書成本身也收養一隻流浪貓。（新北市動保處提供）

新北市動保處推廣里辦公處認養小棧，今（22）日與汐止區湖興里長郭書成合作成立新北第14處里辦公室愛心認養小棧，也是汐止地區第1處認養小棧，讓當地民眾能就近認養毛寶貝。

8年級生的郭書成收到動保處聯繫，希望在里辦公室成立里認養小棧，郭書成一口就答應，並規畫把認養小棧設在住家地下一樓，同時也將認養訊息貼在里群組，方便民眾預約看貓。郭書成說，過去里民在巷弄撿到奶貓時，他也會協助餵養與照顧奶貓，待奶貓長大可以吃乾飼料時就協助送養，2019至今已協助餵養3隻奶貓，希望在自己能力範圍幫助更多流浪毛寶貝順利找到新主人，擁有家的溫暖。

湖興里因鄰近郊區，自然生態豐富，里內常有蛇出沒，郭書成也與台大自然保育社合作，在里內舉辦蛇類宣導講習，增加里民對蛇類習性了解及野生毒蛇處置。另外，為了促進里民熟悉里內生態環境，郭書成舉辦湖興里專屬的生態課程，藉由課程認識里內生態，增加里民環境保護意識，培育出一群認同動物保護的在地居民，里民也組成湖興里生態群組，固定分享與探究里內生態議題。

動保處表示，在新北市各區里辦公處設立認養小棧，一方面讓民眾能就近認養，提高毛寶貝認養率，一方面結合當地景觀特色，呈現不同人文風情，讓愈來愈多人感受人與動物的和諧，建構新北市友善動物城市。