台灣中油關原加油站是全台最高的加油站，即起除了賣肉粽，也有銷售咖啡，且23日止台灣中油公司也推出買2杯送肉粽促銷，讓旅人能在山上喝著咖啡，欣賞壯麗的雲端美景。（台灣中油公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

位於中橫公路上的台灣中油關原加油站是全台最高的加油站，海拔高達2374公尺，由於沿線沒有商店，補給不易，開賣肉粽後大獲好評，該站昨起開賣自有品牌CUP＆GO來速咖啡後，到23日止，也推出買2杯送肉粽促銷，讓旅人能在山上喝著咖啡，欣賞壯麗的雲端美景。

台灣中油公司自創咖啡品牌CUP＆GO來速咖啡，主要選用南美洲瓜地馬拉費拉莊園的阿拉比卡咖啡豆，採度烘焙融合茉莉花香、蘋果酸甜果香及巧克力餘韻，呈現出獨特風味及滑順口感，2018年在台北市福林站開賣後，至今全台已有101座加油站加入銷售行列，其中東區營業處設置有20站點。

由於關原加油站是全台最高加油站，沿線無商店，台灣中油公司過去為替旅人補給，開賣肉粽，平均一個月可以賣出數千顆，廣受民眾喜愛，不過，中油為使民眾在高海拔山區也能喝到咖啡，克服交通險阻，尋覓山區潔淨水源並改良以符合沖煮咖啡標準，今年7月28日試賣後，顧客反應熱烈。

關原站昨正是開賣來速咖啡，台灣中油公司也推出促銷活動，即起至23日止，只要在該站購買2杯中杯美式咖啡，即送1顆肉粽，讓旅人在雲端仙境邊吃肉粽邊品嚐咖啡，補足能量後，能繼續上路。

台灣中油公司表示，東區營業處近年結合知名景點拓展咖啡銷售站點，讓旅人在景區欣賞風景之餘，還能享受香醇咖啡，花蓮首站為太魯閣站，台東初鹿站則搭配當地初鹿農場新鮮乳品，特色化CUP＆GO來速咖啡，宜蘭大同站位處台7線山區，活化站區空間建置休憩場地，讓旅人暫時停歇休息時能品嚐咖啡香。