疫情指揮中心今宣布邊境鬆綁措施，最快10月13日入境檢疫改採0＋7，台灣虎航今下午3時推出10月指定航班單程未稅88元起的超優惠價格，以及全航線也能買到單程未稅888元起的好康，結果下午3時機票一開賣就吸引上萬網友開搶，造成網站大塞車，直到下午4點訂票系統頁面仍顯示9999＋人正在線上排隊，不少網友崩潰表示「根本等到天荒地老」。

多名網友為搶機票，湧入《台灣虎航》臉書粉專留言，「現在的狀況就是系統崩潰，沒有任何人進得去」、「排隊進場人數9999＋」、「買到700多未稅的路過，買到作夢都會笑了」、「炸掉了，爆排隊中」、「我就問9999＋要等多久」、「根本等到天荒地老」、「我就來看看到底有誰訂到」。

台灣虎航的訂票系統目前已有大批民眾排隊等搶票。（圖／翻攝自台灣虎航網站）

留言中也有人崩潰，好不容易排隊人數減到45人，沒多久又自動跳回9999＋，直呼「真的不能這樣子啦」、「天啊！我快到手的機票，就這樣又要飛了」、「根本無限9999＋啊」。

實際上虎航的網站點選飛往目的國家、出發時間等，畫面轉圈圈後，顯示「目前同時訂位人數較多，請稍後」，下面顯示有9999＋人正在排隊。虎航提醒，進入訂票系統後，不要隨意離開畫面，進入訂票系統要立即搜尋航班，並在15分鐘內完成訂票結帳，否則需要重新開始搜尋、排隊，截至下午4點，排隊人數仍顯示9999＋。