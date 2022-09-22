東勢地政事務所停車場內的百年樟樹，即日起公告為受保護樹木。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢地政事務所從日據時期就延續下來辦理人民土地業務，其停車場內的百年樟樹，即日起公告為受保護樹木，地所同仁與在地居民共同在樹圍3米的老樹上換上嶄新的紅布條，也在老樹旁立上受保護編號與QR-code連結，民眾掃描連結即可看到老樹的相關介紹與地所沿革，見證歷史與環境教育。

東勢地政事務所主任陳應欽說，今年3月23日台中縣土地登記專業代理人公會第二屆理事長邱怡正與各機關會勘時表示，其父曾說樟樹是於日據時期「台中地方法院東勢出張所」的大正11年(民國11年)時於地所宿舍旁種下，民國34年後改制為「台中土地整理處東勢收件所」處理民眾土地業務、35年改制為「台中縣東勢地政事務所」、縣市合併後改制為「台中市東勢地政事務所」，如今樟樹已超過百年，成長過3樓半高，市府秉持愛樹與傳承理念公告為受保護樹木。

地政局長吳存金表示，依據原台中縣編修的台中縣志，東勢地政事務所是台中縣地政事務所最早成立的4個地政事務所之一，從日治時期便延續下來，停車場內樟樹也屹立百年，相當不容易，這次在重陽節前夕為老樹換上紅布條，象徵市府敬老與尊崇自然護樹。

東勢地政事務所指出，百年樹蔭茂密成為附近居民乘涼好所在，地所將樹種沿革立於一旁的解說牌上，也附上QR-code連結，掃描後能看到老樹坐落的土地地號分區並連結至158空間資訊網，賞樹之餘也能使用地政服務。