張庭與林瑞陽夫妻近年將重心移往大陸，一度傳出靠電商保養品及房地產累積了約1200億台幣財產，去年張庭公司卻因涉嫌傳銷被查，上月更傳出她公司因欠債未還，遭合作廠商起訴。陸媒報導，一審張庭公司敗訴，二審上訴後，法院仍維持原判，要求張庭公司須賠償原告39.6萬人民幣（約176萬台幣）及二審費用7240元人民幣，總共約179萬台幣，且為終審判決。

據《頭條新聞》報導，上海禾松文化傳播有限公司近期對上海達爾威貿易有限公司提出訴訟，原告指出2020年5月和被告達爾威公司簽訂了「TST酵母精粹文創體驗館多媒體合同書」，達威爾委託原告製作多媒體影片，被告提出修改後，原告配合調整，但被告方長期無人反饋，導致項目無法結束，而合約總金額約76萬人民幣（約338萬台幣），達威爾只付了部分金額，仍有45.6萬人民幣（約203萬台幣）未支付。

一審法院認為上海禾松文化傳播有限公司已經履行了合約中的大多數項目，因此判定合約解除，達爾威公司判賠原告損失39.6萬人民幣，然而達威爾公司不服判決，近日提出上訴，二審法院判決書出爐，法院表示：「本院二審期間，當事人沒有提交新證據。本院經審理查明，一審認定事實無誤，本院對一審查明的事實予以確認」。

因此，二審法院宣布駁回達威爾公司的上訴，維持原判，而訴訟費用部分，「二審案件受理費人民幣7240元，由上訴人上海達威爾貿易公司負擔」，並強調：「本判決為終審判決」，算算達威爾公司不僅要賠償上海禾松文化傳播有限公司39.6萬人民幣，還要加上7240元人民幣二審費用，總計是40.324萬人民幣，約179萬台幣。