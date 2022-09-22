促進會總幹事陳財發表示，鮪魚上岸靠碼頭時，原本就是以這樣的樣式上岸，基本上在概念上是不違和的。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

由「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」號召地方人士興建的漁港百歲紀念廣場，21日才正式揭幕，今（22日）迅速引發熱烈討論，其外觀像黑鮪魚的紀念物，卻被調侃說「炸彈」；蘇澳鎮長李明哲表示，如網友對於該裝置藝術是什麼種類的魚這麼有興趣，可至鄰近魚市場看到底像甚麼魚。

宜蘭縣南方澳第一漁港1923年啟用，至2023年將屆百歲，地方人士為興建漁港百歲紀念廣場，遂成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，建設經費皆募款而來，花費近千萬元。而廣場上有3座裝置藝術品，其中，倒立圓胖外觀似鮪魚又像鯖魚的「大魚到」，尾鰭至高點有位漁夫手拿旗魚鏢，引發熱烈話題。

網友PO文表示，「這好像怪怪的，南方澳的黑鮪魚應不是用鏢的，而是用延繩釣魚法，不是嗎」，不少網友在下方留言，「阿共仔打來的新型飛彈」、「胡搞瞎搞！誤導觀光客！原來南方澳的鮪魚都是用鏢的」；也有網友力挺，「藝術沒有所謂的合不合理」、「象徵與海拚搏、不屈不撓的精神」。

該促進會總幹事陳財發說明，意象物的設計概念基本上分為2大主軸，之前南方澳曾抓到全國第一大鮪，所以設計團隊以「產業面」的概念，遂決定以鮪魚為主；另，南方澳漁港自日據時代開港迄今已100年，當時日本人引進「鏢魚」的魚法，讓漁民拓展視野、捕魚技術更多元化，呈現「歷史性」設計意象。

陳財發指出，該裝置藝術魚身上的顏色，分別代表海洋的深淺及無數種類魚群的聚集。至於備受爭議倒吊魚的樣貌，遭調侃為「炸彈」，陳則表示，鮪魚上岸靠碼頭時，原本就是以這樣的樣式上岸，基本上在概念上是不違和的。

李明哲表示，許多民眾對漁類相當認識，認為該裝置藝術看起來不像黑鮪魚、也不像旗魚、鯖魚，尤其用倒立方式呈現，讓網友廣泛討論，公所表樂觀其成；李指，倒立意象代表大魚到了、漁民捕魚豐收進港；至於裝置藝術到底是甚麼種類的魚，紀念廣場周邊有南寧魚市場，可直接至魚市找答案。