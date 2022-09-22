一名媽媽在臉書發文分享女兒的作業，只見題目要求圈出4個錯別字，再寫出正確的國字，怎料女兒卻畫上「4個鬼臉」，讓她感到好氣又好笑，貼文曝光後引發熱議，網友們看完紛紛留言大讚原PO的女兒很有創意，「該題我給滿分」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享自己女兒的作業，只見照片中可以看到題目要求先圈出錯別字，再寫出正確的國字，「他用彩色筆書(畫)下金(全)班同學，圍一個園(圓)圈辦鬼儉(臉)的樣子」，正確答案應該是「畫、全、圓、臉」四個字，沒想到女童卻在答案格畫上4個鬼臉，而且表情都不一樣，讓原PO感到好氣又好笑，發文直呼「每次看作業我都會提醒自己記得呼吸！」。

女童的答案讓媽媽感到好氣又好笑，貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

貼文曝光後便引發網友們熱議，紛紛留言大讚她有創意，「太可愛了啦！」、「給過！ 從小就這麼有幽默感」、「哈哈哈，這個我要各扣一分，因為沒有用彩色筆」、「創意無限」、「該題我給滿分」、「超過100分」、「有前途...通常都是天才」。