浩子（左2）替戴上紅蓋頭的楊繡惠（左）找另一半。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》本周播出浩子、阿翔、楊繡惠、金淵珍、味全龍啦啦隊的口水，在雲林斗南體驗筍農工作，筍農提到烏殼綠竹筍十分嬌貴，只要稍微一點風吹日曬，竹筍就會轉紅變黑，口感就會變苦，品質大打折扣，為了避免這樣的狀況，筍農會用黑布，把竹筍整個都蓋住，要採收時才會掀開黑布割下竹筍，而且掀開黑布時，無論品質好壞，就一律得採收起來。

阿翔直呼：「這不就跟古時候結婚一樣嗎？紅頭巾一掀就得娶新娘」，話才說完，浩子就拿起紅頭巾往楊繡惠的頭蓋上，還大喊繡惠姐已經準備好要「嫁」了，並連忙在現場「找新郎」來掀紅蓋頭，楊繡惠急著大喊「浩子好好找，像白雲的我可不要」，沒想到現場所有男性紛紛害羞地四處逃竄，阿翔急喊「怎麼沒有人願意來做新郎？」

最後好不容易抓到一位來不及逃跑的大哥，被浩翔抓住的他只好配合演出，現場敲鑼打鼓不斷鼓譟，阿翔還跟這位大哥說就像掀開竹筍漂不漂亮不知道，這位在地大哥在大家的滿滿祝福之下，硬著頭皮緩緩掀開楊繡惠頭紗，沒想到楊繡惠連人家對方臉都沒看清楚，劈頭就問新郎有沒有財產？還大喊要有財產才可以去登記，看得大家是又好氣又好笑。