監督小組召集人、市議員黃美慧在議會報告時指出，小組在8月30日就發函中華職棒大聯盟、龍來球場公司，詢問是否知道球場未驗收就開打，但至今仍未獲回覆。（截自新竹市議會YouTube頻道）

新竹棒球場7月下旬開打後，因場地缺失導致球員受傷，僅打2場就停賽引發爭議。新竹市議會監督小組22日首赴議會報告進度，監督小組召集人、市議員黃美慧指出，小組在8月30日就發函中華職棒大聯盟、龍來球場公司，詢問是否知道球場未驗收就開打，但至今仍未獲回覆。

新竹棒球場停賽後，市議會由9名跨黨派議員，於今年8月組成新竹市立棒球場設施改善監督小組，從8月10日以來陸續安排多次會勘，2次小組會議了解改善情形，查察工程缺失等，一共列出50項缺失。

監督小組召集人、市議員黃美慧22日指出，小組在8月10日下午進行第1次實地會勘，原想當天在現場開會，但市府表示，場地已點交給龍來公司，龍來則以場地不方便為由，只能現勘不能在現場開會，於是會議選在8月29日下午赴議會開會。

黃美慧指出，第1次會議結束後，議會希望相關單位廠商能到議會說明，但在9月6日市府來函，表示因無法源依據，無法要求廠商配合至議會說明，因廠商只願意到市府，因此9月7日選在市府開會，然而當天龍來公司和中職仍未出席，導致許多問題仍未釐清。

監督小組要求市府在9月15日前提交的內容，也在21日才收到，其中小組最在意的問題，也就是7月22日、23日棒球場，為何在尚未驗收情況下開賽？市府仍回應，「根據中職聯盟規章規定，各比賽場地是否符合標準由聯盟認定」。

因此小組希望相關單位能出面說明，於是在8月30日去函中職聯盟和龍來公司詢問，「是否知道球場7月22日開打當時，球場是否尚未完成驗收？如知悉尚未完成驗收，聯盟是否同意開打？」但至今仍未獲回覆。