中國人壽今(22)日於台北國際會議中心舉辦110年度極峰表揚會暨111年度高峰表揚會，以「卓越團隊 引領未來」為主題，由中華開發金控總經理暨執行長龐德明、中國人壽董事長譚碩倫及總經理黃淑芬親自表揚所有獲得殊榮的業務菁英。因應數位大時代來臨，中壽積極推動數位躍升，以科技賦能協助業務菁英，從行銷推廣到組織發展，全方位提升職能，打造自己的團隊，開展自己的志業，成為壽險業務員首選雇主品牌。

龐德明指出，開發金控財務穩健成長，這份亮眼成績單，中壽挹注了很大的貢獻，在此感謝與會業務菁英及中壽同仁的努力及付出。未來集團將提供更多的資源，全力支持業務通路，持續推動集團ABCDE五大策略，透過「以客戶為中心」、「值得信賴」、「創業家精神」及「協同合作」的企業價值，為客戶、員工、社會提供多元的永續金融解決方案，朝向成為亞洲領先金融企業的目標邁進。

譚碩倫致詞時提到，在全球金融市場波動、疫情席捲、國內壽險業務大軍呈現衰退等大環境衝擊下，中壽仍頂著逆風脫穎而出，今年1-8月稅後淨利為新台幣168.96億元，業務員人數不減反增，登錄人力超過15500人，持續保持為前五大壽險公司唯一正成長的公司，繳出了亮眼的成績單。另；近二年在疫情衝擊下，中壽仍能不畏艱難的拓展業務，績效逆勢成長，持續提升傳統型分期繳商品佔比，讓保險回歸保障本質，今年1~6月新契約高價值商品保費收入較去年同期成長了22％，今日與會的會員們月均收入整體平均成長7.5％，為保戶及公司帶來雙贏。

中壽提早布局，於2018年即啟動轉型工程，堅持「做大做強」、「質量俱進」的決心不變，持續投資業務通路，積極投入各項數位工具開發、導入人工智慧及大數據，建構高度數位化業務部隊，助業務員化身智能保險家，提供速度、溫度、廣度、深度兼具的四「度」服務，帶來創新的保險體驗，豐富保戶的生活。中壽將持續投入大量資源，助業務員站穩職場腳步，讓每位業務員都能夠持續發展組織、提高收入，每一步都邁向卓越，也歡迎自我期許高、具良好學習態度、突破創新及強烈成就動機的人才加入中壽團隊，攜手朝「最受推薦與信賴的壽險公司」的目標邁進。