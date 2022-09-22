蘋果公司日前推出iOS 16作業系統，最受關注的客製化鎖定螢幕功能，讓許多果粉們期待更新。有一名女網友抱怨更新後發生嚴重災情，拿去維修也毫無解方，店家也碰到好多類似狀況，讓許多尚未更新的果粉直呼：「不敢更新」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》發文表示，老公和兒子都拿iPhoneXS Max機型，更新iOS 16系統後，一支變成觸控不良，另一支則是自動關機後就再也不能開機了，就連拿去維修，老闆都說已經好幾個設人更新後遇到相同災難，根本沒辦法救，讓原PO無奈嘆「對蘋果很失望！」況且蘋果價格較高，丟掉真的好浪費，看來只能送回原廠整修了。

網友們紛紛回報更新後有無異狀。(圖/翻攝自臉書爆怨公社)

貼文發出後，網友們紛紛喊冤「拿去授權的店說求助無門...」、「更新完螢幕小白點不能按」、「整個黑頻閃退」、「升級後也發生死機」、「變的觸控不良還會當機」，另外也有無異狀果粉回報「12Max更新完沒事」、「iPhone11更新完依然滑順」、「更新完省電更有感」、「更新完，沒有這問題啊，有一支i8也更新完，沒事」，看來更新後是否遇難，還是要看各位的運氣啊！