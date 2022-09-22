民眾黨新竹市長候選人高虹安遭爆博士論文涉抄襲，她在澄清記者會上的發言，卻意外引發「戰學校」風波，因而緊急錄製影片向中華大學師生道歉，學校及學生會均表示接受道歉。未料，學生會竟慘遭大量綠營網軍出征，對此，中廣董事長趙少康直言，綠營正規軍不停攻擊高虹安歧視中華大學，結果綠營側翼卻直接歧視、羞辱中華大學，「這種荒謬現象，真的很可笑」，這是真正的「側翼治國」，側翼把台灣選舉、社會搞得是非不分，也反映民進黨已被側翼「尾巴搖狗」。

高虹安在澄清記者會上提到「不像中華大學夜間部，還要去做台大碩士灌水...」，這番言論遭質疑是歧視學歷。對此，高虹安說她是在面對特定媒體質疑時，陳述過去求學歷程，但委屈憤怒情緒下，用了不精確的用語，會虛心檢討改進，並向中華大學師生鞠躬致歉。對於高虹安的失言道歉，中華大學發表聲明表示接受，學生會也認同並在官網公告道歉影片。

針對此事，趙少康今日在臉書撰文指出，高虹安的「中華大學夜間部」一說，可看出是在被綠營圍剿之下，一時氣憤而顯現出學術驕傲的一面，這部分確實言論失當，也傷害中華大學同學的情感，做出不好的示範。然而，最匪夷所思的是，她迅速向中華大學學生致歉且中華大學學生會也表達願意接受道歉後，學生會竟遭大量綠營網軍出征，更有綠營側翼直指「學生會自己想當狗」，趙少康感嘆「這社會真的病了！」

趙少康認為，高虹安為自己不恰當言論道歉，中華大學學生會展現氣度，接受道歉，錯在哪？綠營網軍側翼卻紛至沓來的攻擊學生會，「綠營正規軍不停的攻擊高虹安歧視中華大學，結果綠營側翼卻直接歧視、羞辱中華大學」，這種荒謬現象，真的很可笑。「一個政黨的正規軍跟側翼竟然往完全相反的方法操作，中華大學到底是綠營『捍衛的對象』還是只是綠營用來『鬥爭的武器』？早已不言而喻」。

趙少康批，親綠營公關公司及綠營網軍直接、間接不知道拿民進黨多少錢，然後在選舉時對政治立場不同的人、事、物進行摧毀式的攻擊或打擊，而透過這起事件已經看出，民進黨側翼已大到連民進黨自己都管不住，民進黨養癰貽患，網軍已經大到連蔡英文也不敢去指責、不敢去要求，只能承受苦果，自己跑到花蓮看證嚴法師，這就是真正的「側翼治國」，台灣的未來不應該是這個樣子。

趙直言，再如何戀棧權位，民進黨都不能也不該用政府的錢直接、間接給側翼，把他們養大養肥，鼓勵他們捏造一些似是而非的假新聞，把台灣的倫理、是非、價值觀通通搞亂搞混淆，如今更把台灣的選舉、社會搞得是非不分、黑白不明，「天網恢恢，民進黨最後一定會被反噬」。