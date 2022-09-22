IIHS(美國公路安全保險協會)22日表示，在統計過2015到2019年式汽車後發現，韓國現代以及起亞在美國的竊盜險賠償金申請，幾乎是所有其它車商的兩倍。

IIHS指出，許多2015到2019年式的現代以及起亞，車內沒有裝設可以防止破窗而入的電子防盜器。但是同一時期，卻是其它車廠幾乎都有的出廠標準配備。

現代與起亞反駁，自己生產的車輛都符合美國規範，不過，卻成為社交媒體圈內被盯上的目標。簡單來說，偷車賊就是看準現代或起亞一些較舊年式車款，因缺少嚴密防護裝置，輕易就可把車給偷走，並廣為傳授且在網路流傳。

現代表示，這種可以防盜的引擎啟動抑制系統，在2021年11月1日之後，已成為新車生產標配。同時，起亞也說，在2022年式的車輛中也全面加裝。現代指出，從10月1日開始，車主將可在各地經銷商買到一種防竊的安全小工具。

起亞補充，偷車賊把還是在使用傳統車鑰匙，以及插上鑰匙就能發動的汽車當成作案目標。目前，多數在美國路上跑的起亞汽車，大都使用遙控鑰匙以及按鈕啟動來發動車輛，故大增偷車難度。

IIHS表示，在2000年式車款中，除了現代與起亞，全球有62%它家車商配有電子防盜功能系統，到了2015年比例大增至96%。不過，在2015年式的現代與起亞中，卻只有26%才有裝。

IIHS統計，經2021年威斯康辛州的社交媒體流傳後，所有現代和起亞因盜竊造成的全部損失，也就是每輛有保防盜車險所要支付的理賠金，已經飆升至2019年平均的30多倍。