高雄人口老化嚴重，截至8月底，65歲人口已逼近50萬大關。高雄市長陳其邁今（22）日表示，高雄人均社福支出為六都最高，但國民黨高雄市長參選人柯志恩不以為意說「不是光發給經費就好」，她發表六大樂齡政見，其中針對高市369名百歲人瑞的重陽敬老金，從1萬元提升至2萬元，「新北做得到，高雄不能嗎？」

柯志恩今與國民黨高市議員李雅靜、鍾易仲舉行「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會，期待為長輩發聲，提出6項政見，包括：「廣設小規模多機能服務中心」、「社宅托老優先住，並擴大老屋換居」、「打造全齡樂活社區」、「推動無障礙環境改善及生活輔具專案補助」、「擴大全齡共融式公園」、「重陽敬老金再加碼」。

柯志恩指出，據預估，5年後，高雄老年人口數將占全市人口20％上，因此除長者照顧議題外，如何提升長者社會參與，以及確保其居住與經濟安全，是刻不容緩的課題。

柯志恩指出，高雄38個行政區裡就有22個區的老年人口占比超過全市平均，現在卻僅有11家「小規模多機能服務服務中心」，市府仍有很大進步空間。她建議，廣設「小規模多機能服務中心」，提供社區長者個別化的照顧服務。

針對「老幼共托」社會住宅，柯志恩舉例說，高市府上月啟動身障者跟長者社宅換居的計畫，目前建國新城6戶作為標的，而且只有為期6個月，若她當選會擴大社會住宅的托老（失能、失智、日間照顧、臨托、喘息）服務，並延長申請入住社宅時間至最長6年。

柯志恩提到，將進一步打造「全齡樂活社區」，盤點合適場域，提出地方創生專案計畫，共同打造「全齡樂活社區」，讓長者安居，也能讓青年返鄉定居。

為讓高雄的熟齡家庭安全可獲改善，柯志恩指出，針對熟齡家庭長輩，如遇有特殊情況，市府將增加專案補助給予協助。此外，針對全齡共融式公園，將廣設超過100座全齡共融式公園。

柯志恩也強調，隨著通膨物價上漲，將提高重陽敬老金補助，讓65歲（原住民55歲）以上未滿80歲者每人提高至1500元、80歲至89歲者每人2000元、90歲至99歲每人5000元、100歲以上每人2萬元，全高雄百歲人瑞有369人，「比照新北百歲以上從1萬變2萬，對老人是很大鼓勵」。

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