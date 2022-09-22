918池上6.8強震重創花蓮南區鄉鎮，重建之路荊棘滿布，花蓮縣長徐榛蔚今與立法委員傅崐萁訪晤慈濟慈善基金會執行長顏博文及基金會團隊，盼藉慈濟大愛之力，讓災區能重新回到原有生活，慈濟也允諾會盡可能投入災後重建工作，讓災民免於無家可歸之苦。

徐榛蔚今與傅崐萁到慈濟靜思堂訪晤顏博文及基金會團隊，徐表示，地震造成花蓮南區各地都有災情，縣府災後隔日即挺入災區會勘，現在也開始復建工程，包括公共建設、房屋及民眾心理，感謝慈濟醫院第一時間提供豐富資源，全力救助傷患。

不過徐榛蔚也提到，由於有些弱勢災民家屋被貼上紅單或黃單的房屋需要重建，甚至有些學校校舍亦需補強或重建，但在政府資源有限的情況下，需要各界協助復原，希望能藉由慈濟大愛之力，短期間以組合屋的型式替代，讓災民及學生能盡快安定生活。

傅崐萁也感謝慈濟慈善事業基金會每當花蓮發生天災時，立即協助民眾的安置，撫慰民心，更提供相當多的支援重建經驗。

傅崐萁說，918地震發生後，除多數民宅損壞，還有4座大橋受損無法通行，包括高寮大橋、崙天大橋、長富大橋、玉長大橋等，多間學校校舍也遭受影響，在政府資源有限的情況下，盼慈濟發揮大愛精神，協助紅單房屋的拆除及鄉親的安置。

顏博文表示，慈濟慈善基金會理解災民的痛，未來將盡可能承擔、協助災民心理慰問及房屋重建，對於學校校舍的毀損部分，以南投921大地震災後經驗來看，未來慈濟將結合縣府及土木技師公會逐一鑑定，後續討論是否需協助補強或拆除後異地重建。

此外，教育處代理處長翁書敏表示，經統計災後共有50所學校提報災損，其中有15所學校需安全結構評估鑑定，已協請建設處辦理；目前需線上教學的學校，包括春日國小、東里國中及富北國中等。