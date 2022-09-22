新北地檢檢察長毛有增至海山分局主持查賄制暴工作任務協調會。（海山分局提供）

新北地檢檢察長毛有增至海山分局主持查賄制暴工作任務協調會。（海山分局提供）

「111年地方公職人員選舉」將至，為防制賄選、暴力及不法情事發生，新北地檢檢察長毛有增與主任檢察官洪三峯今（22）日下午至海山警分局，主持查賄制暴工作任務協調會，毛有增針對查賄制暴、反滲透等工作事項逐一交付說明，期以積極布建情資網，過濾查證等方式遏止，維護民主選舉。

主任檢察官洪三峯也針對查察賄選，傳授偵辦的技巧、細節與方向，嚴防「境外資金」、「網路假訊息」、「選舉賭盤」及「幽靈人口」影響選舉，希望藉由檢警合作，強化科技偵辦，嚴查人流、金流，揪出幕後操控選舉者及金主，以遏止賄選、暴力及假訊息介入選舉。

分局長周振安表示，隨著選情逐漸熱絡，警方除嚴加防範選舉衝突及暴力事件，也將秉持「依法行政」、「行政中立」的嚴正態度，全力查察賄選與防制暴力介入；本次協調會透過交流、分享方式凝聚檢警共識，倘有任何違反選罷法情事，將嚴密蒐證，民眾若發現賄選或暴力介入選舉，請立即通報警方依法嚴辦，戮力達到淨化選風，公平選舉的目標。