不少家長因為工作繁忙，只好把孩子交由長輩照顧，但也常因此發生許多趣事。一名網友發文表示，她把孩子交給住在南部的阿嬤代為照顧，沒想到某天卻收到老師傳來孩子作業的照片，神邏輯的內容讓她忍不住笑翻，事後才知道原來是阿嬤的特別指導，貼文一出也讓許多網友狂讚「阿嬤真的很認真」。

原PO在臉書《爆廢公社》發文，表示自己和老公在桃園工作，把一雙兒女交付給住在台南的阿嬤照顧，日前學校老師出了一份寫字作業，要求孩子練習寫「點」，不料在阿嬤的悉心指導下，孩子真的「點好點滿」。

原PO隔日收到老師拍下的作業內容，從他附上的照片可見，生字本上有一個偌大的「、」，要學生依樣畫葫蘆填滿20多個空格，但原PO的孩子居然畫上密密麻麻的「…」，讓人看了傻眼。

在阿祖的指導下，曾孫居然真的把作業「點好點滿」。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

貼文曝光後，讓許多網友嘴角失守，笑說「阿祖很認真做功課」、「教得很棒，用力點就對了」、「太可愛了」、「沒有教錯啊！很可愛的阿祖」，另外也有一名媽媽分享長輩帶孩子的趣事，「我麻煩我婆婆幫孩子簽聯絡簿，結果她竟然寫『阿嬤』，我看完大笑」。