台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱，將生育補助列為重點政見，鼓勵年輕爸媽敢生能養。（高揚凱提供／張芷瑜台北傳真）

北市人口流失嚴重，不僅總人口跌破250萬人，死亡人口數更超過新生兒人數，呈現負成長狀態，少子化不僅是「市政危機」，更是「國安危機」。台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱提出政策牛肉，他表示，要將新生兒補助津貼由一胎2萬上調為一胎10萬，鼓勵年輕爸媽敢生能養，國家才有發展與希望。

對於民眾關心生育補助財源從何而來，高揚凱指出，今年北市通過總預算金額高達1715億元，若每胎生育津貼提高到10萬，以台北市一年有2萬名新生兒來估算，費用是20億，僅占總預算的1.1％，只要調整預算及撙節不必要開銷雙管齊下，把預算優先花在最重要事情上，有決心就做得到。

高揚凱說明，柯市長於卸任前執意舉辦城市博覽會，為期16日活動僅累積10萬人參觀，辦展金額消耗市庫超過9000萬元，打臉柯市府引以為傲的「財政紀律」，成效不彰，而對新手爸媽最直接的幫助就是生育補助金，長遠而言，創造好的生活與就業環境，也是政府責無旁貸的責任，他將生育補助列為重點政見，當選後將會全力以赴推動。

高揚凱強調，「把錢用在最重要的鼓勵生育，才是福國利民政策」，少子化將直接影響學校院所招生困難、企業徵人困難與國防兵力不足等連鎖反應，恐降低國家整體競爭力。

高揚凱表示，面對少子化危機，雖然中央到地方提供許多不同育兒津貼與補助，但台北市的生活成本相對高，食衣住行開銷大，提高補助應盡速執行，一胎10萬的政見不是口號，揚凱當選後將盡速落實，讓爸爸媽媽們「有感」，降低生養孩子的經濟負擔，為下一代共築美好未來。