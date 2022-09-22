徐男控告妻與王男有婚外情，兩人今年5月間半個月內密集到中市西屯、太平、南屯及北屯區4家汽車旅館約會、嘿咻7次，停留長達4至8小時不等，連帶求償100萬元。妻及王均否認，辯稱是為電腦充電、2次帶女兒玩水。一審法官認為，電腦充電不須刻意選汽車旅館，已逾越正常社交往來、破壞婚姻情節重大，判賠45萬元，可上訴。

徐男與妻在2015年11月間結婚，育有3名幼年子女。他控告，妻與王男自今年5月2日至16日間密集到中市4家汽車旅館約會、嘿咻共多達7次，另1次約去吃羊肉爐，用餐後還到望高寮看夜景。王男明知妻已婚，兩人逾越男女往來分際，侵害配偶身分法益，連帶求償100萬元。

徐妻及王男全盤否認，辯稱兩人去羊肉爐用餐不是約會，是討論工作；因徐妻發現被人跟車，才請王男開車去人多之處，才到望高寮。此外，因徐妻駕照被吊銷，無法開車，請王接送，徐妻使用筆記型電腦工作，需充電才到汽車旅館，且徐妻工作時、王都在旁休息。

徐妻還說，其中有2次，是她請王男載她及女兒到汽車旅館玩水，還呈照片為證。

法官認為，徐男提出妻與王男到各汽車旅館相關事證，雖無法證明兩人有性交行為，但是兩人進出各汽旅，各停留短則4小時、長則8小時，已逾越一般社交程度，至於帶女兒到汽旅玩水照片，並無法證明時間點。

法官質疑，筆電充電有很多選擇，何須刻意選擇汽旅，還遍及中市西屯、太平、南屯及北屯區，各汽旅相距很遠，都非徐妻住處或辦公室附近，且王男只負責載人，抵達即可離去，豈有陪同4至8小時之理；且兩人到霧峰區吃羊肉爐，遭人跟車想前往人多之處，竟遠到大肚區望高寮，也不合情理。

法官認定，徐妻與王男到汽車旅館、約會及看電影等，以逾越普通朋友的正常社交往來，超出社會所能容忍範圍，侵害配偶權並造成精神痛苦，判賠45萬元，可上訴。