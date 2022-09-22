桃園平鎮第一公有市場2017年委外經營，但得標廠商翔源國際開發有限公司未依約給付每月200萬元權利金，平鎮區公所與其打官司勝訴，市府經發局重新招標委外，預計1樓由寶雅商場進駐，2至4樓則是社會局辦公室。市議員黃敬平批評，該市場位置為黃金區塊，僅1樓符合市場用地使用，根本是假市場用地之名行機關用地之實，背離市場大樓使用原意。

經發局市場科科長陳珏寧回應，平鎮第一市場規畫符合公用設施多目標使用辦法，因此若1樓的市場已足敷使用，2到4樓則是社福團體進駐為公共空間，就沒有市場用地卻使用比例太低的問題。

平鎮第一市場建於2004年，為地上4層、地下1層建物，翔源公司於2017年11月得標取得營運權，依照契約內容，翔源每季要繳交200萬元權利金給公所，但廠商疑因招商不順，點交後付不出權利金，之後衍生平鎮區公所與其打民事官司訴訟，今年3月2審宣判公所勝訴獲賠2000萬元，官司暫告一段落。

市府經發局為此重新招標委外平鎮第一市場，在今年6月決標並給予半年整建期，確定1樓空間由寶雅進駐成為生活用品商場，預計今年12月開幕；2至4樓則是給社會局由非營利團體進駐成為辦公室空間。地下1樓的停車場提供44格汽車格、24格機車格，已在9月12日試營運。

黃敬平說，在鄭文燦市長任內，現況下很多市場用地都遭其他局處插旗為王圈地搶地，像是平鎮區新富市場、中壢新明市場，以及即將開幕的大時鐘、平鎮第一市場，看起來都只有1樓頂多2層樓的空間符合市場用地使用，其他樓層給青年局、社會局、客家局等機關單位進駐，根本都是假市場用地之名行機關用地之實，背離公有市場大樓建物使用原意變成四不像。

他也說，平鎮第一市場位處中壢、平鎮交界市中心精華地帶，附近又有公辦都更大樓興建，潛在人口最少將增加300戶以上，對於零售及市場採購需求一定會增加，但1樓由寶雅進駐且是生活用品美妝為主的商場，實在不符民眾實際需求。