藝人許仁杰與老婆亞希驚傳感情生變，處於分居狀態，甚至被拍到男方深夜進入同劇演員謝京穎家，不過雙方發聲明強調僅是工作夥伴，卻被疑似女方兄長爆料許仁杰跟謝京穎「每晚都會傳訊息」，如今一名自稱亞希的好友更揭發「許仁杰在所有人面前總是好先生的樣子，但亞希長期忍讓卻換來背叛與傷害」，暗指他私下表裡不一。

許仁杰與亞希爆出婚變後，疑似亞希的兄長怒嗆許仁杰表明跟謝京穎不熟，卻跑到對方家停車場躲9小時，甚至每天晚上聊天傳訊息一整夜，接著爆料亞希嫁給許仁杰後，不僅幫忙償還債務，放棄事業在家當全職媽媽，產後憂鬱症還被羞辱，東窗事發後，還嗆聲要用媒體力量打壓老婆，讓他不滿怒斥：「男子漢做錯時就要勇敢承擔，你們再潑任何一點髒水在我妹身上」，更揭發許仁杰只顧張羅自己形象，在家卻對小孩置之不理，怒嗆：「做人，尤其是男人，你可以沒有責任感沒有擔當，但你不能沒有良心」。

自稱是亞希的好友在臉書發文揭發許仁杰私下行徑。(臉書)

根據《三立新聞網》報導，有名自稱是亞希的好友爆料，指出「許在我們面前總是好先生的樣子，而Aki（亞希）也從來不說他的不是，一直忍耐忍讓換來的卻是如此不堪的背叛與傷害」，由於無處可以宣洩，便懷疑是否是自己的問題?也讓所有的好友感到氣憤又不捨，接著強調亞希兄長說的都是真的，更惡劣的行為根本而無不及，沒想到被週刊爆料後，許仁杰只想洗白撇清責任，把原因歸咎在老婆身上，痛批「真的是惡劣至極」，接著喊話：「希望某人好自為之，不要一錯再錯」。

對於老婆兄長爆料，根據《ETtoday星光雲》報導，許仁杰回應：「夫妻事，只有我們兩人知道，各界人士均沒有跟我們一起生活過，盼望兩人的事就我與太太直接溝通，願有一天能圓滿解決我們自己的事情，謝謝大家。」