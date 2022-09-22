民進黨彰化縣長參選人黃秀芳22日公布新政見，表示為了搶救低薪狀況，將在交通便利的高鐵彰化站特區建立田中科學園區，打造成AI機器人與電動車產業研發重鎮，並結合車輛研究測試中心與彰化師大，串聯彰化隱形冠軍廠商及汽車機械零組件中小企業，形塑成包含產、官、學、研的科技鏈，增加彰化子弟返鄉就業機會，逐步務實提升全縣薪資水準。

黃秀芳指出，新竹科學園區產業鏈完整，造就新竹縣市平均薪資高，並帶動鄰近的苗栗縣衝到前幾名，反觀彰化縣雖然有中科二林科學園區，但招商情況不如預期，與彰化中小企業互動不深，主要的科技研發單位也不在彰化，無法形成實力雄厚的科技產業。

黃秀芳表示，經過研究團隊盤點全縣產業資源與國際產業發展趨勢，將從建立AI機器人與電動車產業鏈著手，將擁有交通便利優勢的高鐵彰化站特區，建立田中科學園區，規劃將佔地約68公頃產業服務專區打造為AI機器人與電動車產業智慧研發中心，結合位在彰濱的財團法人車輛測試中心與彰化師大致力電動載具與AI人工智慧創新實測，塑造成國家級AI機器人與電動車實驗研究中心。

黃秀芳進一步指出，彰化縣是全球汽車零組件生產重鎮，廠商占全國近三成，而正新輪胎、帝寶車燈與順德工業導線架更是車輛零組件產業界隱形冠軍，擅長機械製造的彰化傳產中小企業基礎相當穩健，與田中科學園區串聯成的科技鏈將可幫助彰化產業再升級。

至於中科二林園區，黃秀芳表示，將與經濟部合作，加強招攬歐美電動車大廠與AI機器人生產廠商進駐，與研發為主的田中科學園區相輔相成，連同彰化各地的傳產工業，帶動經濟發展，逐步打破低薪彰化的現況。