台南市T-Bike公共自行車租賃系統在站數、車數都是6都最少，國民黨台南市長參選人謝龍介批評無法接軌外縣市旅客，當選將全面改為5都共享單車系統YouBike，爭取連任的民進黨台南市長黃偉哲表示，T-Bike明年將全面優化，在不增加費用下，站數逐步擴增為500站。

謝龍介22日在臉書粉絲頁發文，認為現在國內旅遊爆發，全台已有9個縣市聯合使用的YouBike系統，包括除台南之外的5都。

他表示，台南市單獨使用的T-Bike系統車少、站少，單車1100輛，站數78站，都是6都之末，其中站數甚至少於非屬直轄市的嘉義市、雲林縣、新竹市與彰化縣，最慘的是系統無法相連，導致無法接軌悠遊卡已綁定YouBike系統的外縣市遊客。

他提出，若當選台南市長，要將共同租賃自行車T-Bike系統全面改用YouBike系統，接軌主流縣市，增設租賃站數與車輛數，完善大台南公共交通路網。

黃偉哲回應，台南市政府已針對T-Bike系統提出優化方案，明年改變營運模式，在不增加預算下，將租賃站擴站至500站。

台南市交通局表示，T-Bike系統採1年1約方式委外辦理，已近7年，明年起將改以長期契約（1約8年）的營運模式委外經營，每年仍維持5000萬的經費，2025年至少完成500站，5000輛自行車規模，未來營運收入由業者自負盈虧，期待達到增加站點、路網、車輛、使用人次等多重目標，委外營運標案已上網公告招標。

以現有招標採購的模式，台南市交通局綜合規畫科表示，未來歡迎任何廠商投標，只要符合資格，得標廠商不排除是YouBike系統廠商。