新北市議會國民黨黨團今總質詢，痛批民進黨新北市長參選人林佳龍對新北市長侯友宜三大抹黑，還有老人裝假牙、成家基金與15歲青年議會三大空洞政策，更在議會拿出「正義之刃」戳破氣球，象徵戳破林佳龍的泡影。對此，林佳龍笑言，「他們不用急，因為再3個月就可以質詢我了！」

林佳龍說，從國民黨議員的質詢可以看出其實他們很緊張，像他提出的65歲長者免費裝假牙政策，以及敬老愛心卡點數增加，可以搭乘火車跟計程車，侯市長2年前是反對敬老愛心卡可以坐火車，但現在在議員壓力下，則說要考慮研究納入，他認為關鍵是也要包括計程車，讓敬老愛心卡持有者得能到計程車服務，計程車司機也能有收入養家。

林佳龍認為，監督政府是議員的天職，但國民黨議員並無扮演好執政角色，畢竟侯市長對在野黨都不理會，國民黨議員更不敢去監督他。

至於侯友宜昨在臉書預告將曝光《改變的勇氣》三部曲，林佳龍說，這曝露了侯的問題，其實改變的勇氣就是要大翻新，侯友宜在新北做了12年，預算加倍，但城市評比退步，新北最需要的改變就是換市長，他上任就會讓新北大翻新，才是真正的改變。