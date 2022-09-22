使用30年的雲林科技大學大禮堂在豐泰文教基金會挹注2.2億元修復後，成為雲林縣席次最多的專業表演場館「雲泰廳」。（周麗蘭攝）

雲泰廳是雲林縣國家級表演場館，春河劇團舞台劇「魔法阿媽」12月10日將是雲泰廳的首齣售票劇碼。（周麗蘭攝）

使用30年的雲林科技大學大禮堂在豐泰文教基金會挹注2.2億元修復後，成為雲林縣席次最多的專業表演場館「雲泰廳」，未來將引進國內各大表演團體節目，並售票營運，提升雲林縣文化氣息，首齣將由春河劇團長郎祖筠帶領演出「魔法阿媽」。

雲科大禮堂有1400多席座位，30年來主要作為演講、表演場所之用，豐泰文教基金會著眼於雲林縣最大的表演場館縣府文化觀光處的表演廳僅900個席次，因此贊助校方2.2億元，該校自籌部分款項，總計3億元大幅整修1年，內外拉皮更新，本月完工啟用，命名為「雲泰廳」。

雲泰廳以「雲林縣國家級表演場館」自居，校長楊能舒表示，期待雲泰廳未來是台灣各大劇團、樂團不會忽略掉的一站，更遠大的夢想是成為如紐約貓劇在固定劇場演出，能有固定進駐的劇團。

豐泰文教基金會執行長陳雯婷說，基金會贊助雲科大整修成為雲泰廳，是希望雲林有超過千人的大型室內表演廳，當有專業表演團隊到雲林時，不愁沒場地，也能吸引更多縣民進場觀賞。

楊能舒說，雲泰廳是多功能表演場所，校方會營成大家心目中的藝術表演中心，該校會運用自身影響力，也需要縣政府豐泰文教基金會、縣府持續支持，產、官、學一起灌溉，營運到某種程度時，相信就會吸引專業經營團隊接棒。

今年4月於國父紀念館首演的春河劇團舞台劇「魔法阿媽」將是雲科大雲泰廳的第一齣售票劇碼，團長郎祖筠率演員趙自強、劉云龢、郭德君等人今（22日）到雲科大宣傳。該劇將於12月10日在雲泰廳演出，票價未定。