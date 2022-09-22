故宮南院二館「故宮國寶文物修復展示館」自2020年10月發表設計方案後，歷經3次流標，終於在7月27日決標，22日南院盛大舉辦二館主體建築動土儀式，總工程費31億9394萬元，預計2026年10月前主體建築完工，故宮續辦室內裝修及策展，訂於2027年12月底開館試營運。

故宮博物院院長吳密察說，二館工程由內政部營建署代辦，因疫情及全球工料上漲等因素，歷經3次流標才決標，未來二館啟用，遊客到南院不只看文物，還能看到難得一見的典藏、修復過程，同時也充分改善一館空間位置的缺點。

吳密察強調，未來到南院的遊客，一下車馬上就能進入室內，預期二館完工後，南院將有雙主館相互輝映，大幅增加展示空間，並展示南院是有好品質、可以悠閒看館，甚至看到博物館工作的世界級博物館，讓南院向世界發出訊息展示台灣軟實力的重要基地。

嘉義縣長翁章梁說，南院二館將投入32億興建，未來南院的能量將不斷擴大，尤其南院是國際性博物館，這樣的投資和建設能讓世界與嘉義聯結，這對嘉義人來說是一件非常高興的事！內政部次長吳堂安指營建署代辦二館工程，會如期如質完工，未來故宮南院願景可期。

二館建築設計以「綠寶盒、水墨、翰墨山水」為主題，將故宮典藏青銅器意象呈現於建築量體，並以器物上紋飾轉化為簡易線性圖像表現在建築立面，融合現有一館飛白、墨韻及湖畔景致，作為整體景觀設計意象，另建築結構採用高規格鋼骨隔震結構，基礎配置147顆金屬摩擦單擺隔震器，以保護文物安全，典藏與展示空間規畫恆溫恆溼空調，並設置光纖偵溫等防災預警系統，提供穩定及安全的展示空間。