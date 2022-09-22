代理摩斯漢堡的安心(1259)今（22）日應邀召開線上法說，公司表示，受惠營運優化帶動門市體質改善、疫情趨穩使顧客回流，2022年以來既有門市營收年增達雙位數，8月營收合併改寫新高。隨著疫情管制逐步解除，看好下半年經營狀況持續轉佳，表現可望優於上半年。

安心2022年上半年合併營收27.45億元、年增10.99％，創同期新高。營業利益0.45億元、年增達59.32倍，毛利率25.19％、營益率1.65％優於去年同期23.97％、0.03％。歸屬母公司稅後淨利0.36億元、年增達74.68％，每股盈餘（EPS）1.14元。

安心財務長暨發言人施啟寅表示，今年營運策略聚焦組織調整，希望新門市開幕當年就能貢獻獲利，故未追求門市家數成長，今年前8月合計新展8家店，其中多數在開幕第2～3月就看出績效，特別是進駐台積電等科技大廠的門市，績效表現非常亮麗。

施啟寅指出，既有門市平均5～6年評估改裝，每年整改規模均維持30～40家。今年外送導入雙平台機制，為增加外帶外送出餐及取餐效率，新門市均增設取餐窗口，目前已有20家設有取餐窗口，未來只要外帶外送比重較高的門市，均會考慮改裝增設。

安心8月自結合併營收創5.24億元新高，月增3.28％、年增達27.46％，累計前8月合併營收37.79億元、年增達15.91％，續創同期新高。公司表示，主要受惠暑期旺季顧客回流、外帶營收成長及營運體質改善，施啟寅指出，今年以來既有門市營收年增達雙位數。

安心截至8月底全台門市共300家，其中北部212家、中部43家、南部37家、東部及離島8家。展望後市，安心仍將持續展店，但策略轉向聚焦強化單店體質，致力調整改善經營體質，目標淨利率能逐步往雙位數邁進。

安心董事長林建元表示，過去2年受疫情影響，餐飲業經營環境面臨極大不確定性，但消費者習慣因此改變，外送比例逐步提高，目前物價上漲及供應鏈採購較具挑戰。施啟寅表示，公司對此致力調整產品組合、開發高毛利新品，並開發更多主要原物料供應商因應。

展望下半年，林建元認為，隨著台灣逐步解除疫情管制，經營狀況將越來越好、一定會優於上半年，成長幅度亦較大。中國大陸則因持續管制中，營運仍具高度不確定性，澳洲過去2年營運則受疫情影響甚鉅，均持續調整經營體質因應，海外暫無展店計畫。

而安心規畫在屏東生物科技園區的萬坪基地打造食品加工廠，已於3月初動土、夏季正式啟動興建工程。施啟寅表示，目前正進行土建工程中，陸續尚有機電、冷凍、物流等工程詢價中，預計將在2年內完成整體建置。