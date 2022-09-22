美國聯準會於台北時間22日凌晨公布貨幣決策會議，決議升息3碼，累計今年已經升息12碼，市場預計台灣央行也將再升半碼應對。由於年底還將有一次理監事會議牽動利率變化，台灣房屋試算，假如全年升息幅度達2.5碼，申辦20年期、額度500萬元的房貸，每月還款支出將比升息前多出約1500元，貸款千萬的購屋族，則共增至少3000元，壓力升級；若希望購屋預算及每月繳款金額均維持不變，則需以「持久戰」來應對升息，還款年期將從20年至少拉長到21.6年，就可達到月繳款壓力不變，透過拉長房貸年期，以時間來平復升息衝擊。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前全球都在升息，因此台灣升息屬於「策略性」調控手段，以「三個穩定」為目標，一方面「穩定物價」，二方面「穩定經濟」，在台灣出口旺盛之際，降低外資熱錢急抽銀根，第三則是「穩定房市」，避免資金炒熱房市。

不過對於貸款繳息的民眾而言，仍須面臨荷包失血的陣痛期，預算較緊的購屋族，若想維持月繳金額，可以考慮向銀行協商，申請拉長還款期數，以時間換取資金空間，也可達到無痛減壓的目的，不過修改合約通常須給付手續費，所以民眾申請展延年期之前，應審視相關費用評估是否划算。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前各家行庫對貸款展期的規範各有不同，但多半以30年為上限，且通常需重新提供財力證明，由銀行評估是否符合延展條件，並須給付手續費；此外，行庫的房貸年期與申貸者的年齡連動，因此年紀偏高的消費者，申請展延年期的機會也較低。倘若不符合延長年期的條件，民眾還可以選擇「延長寬限期」，將「還利不還本」的寬限期，從原本的3年延長到最多7年，以此來緩和升息的負擔。