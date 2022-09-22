民進黨基隆市長參選人蔡適應22日召開強化公共安全的政見發表記者會，表示將強化公共安全，優化警消的裝備，並研擬港都加給，拉近基隆警消人員與雙北市的待遇差距。

蔡適應表示，談到鄰里治安防護，監視器是最重要的工具之一，未來市府將以3億多元預算，將3430支類比式監視器汰換為數位監視器，保障市民安全。他指出，立法院第6會期開議後，將處理警械使用條例修法，他會大力支持警察合理用槍，若有訴訟發生時全力協助，讓市府成為最大後盾。

另外，關於港都警消加給，蔡適應指出，在林右昌市長八年還債績效顯著的情況下，上任後將盤點市府財政狀況，並適當研擬津貼並向中央爭取核定，讓北北基桃警消待遇拉近。此外基隆有一群無償為市民服務的志工、守護家園的義警、義消、民防人員，將會優化相關的裝備及出勤的福利。

市議員鄭文婷表示，警察勤務繁重，必須要給予他們勤務上面的加給。市議員張顯瀚也指出，他是內政部核定的防災士，像是台北市有許多防災公園，基隆只有一座防災公園，基隆市是很重要的海港城市，爲保障市民的安全，會持續來推動。如何去提高義警消，權益跟福利。基隆市是被首都包圍的城市，若鄰近城市福利比較好，人才都會外流。基隆需要港都加給，提升在地的基層員警，消防同仁的能量，保障在地基層同仁的福利。

中華民國營建工程學會理事長蔡宗儐說，基隆市是聚落跟住宅偏多的城市，需要建置系統建模充足的圖資，對於救災救難現場，將會有很大的幫助。對於智能交通方面，也可以導入ai系統，來解決基隆市區交通問題。

行政院顧問暨基隆市警察之友會會長張旻斌說，警消若沒有相關的加給，很多優秀的員警將會試圖往鄰近的六都調動，讓基隆失去優秀的人才，建議蔡適應委員先求有港都加給，再求加給的額度。