國民黨國民黨高雄市長參選人柯志恩今（22）日表示，昨天拜訪蕉農，發現收購價只2.6到8元多，平均只有5元多，「蕉農心在淌血」。（柯宗緯翻攝）

香蕉價崩蕉農心淌血！ 柯志恩：農委會該拿出具體政策

今年香蕉盛產，價格崩跌。國民黨國民黨高雄市長參選人柯志恩今（22）日表示，昨天拜訪蕉農，發現收購價只2.6到8元多，平均只有5元多，「蕉農心在淌血」，而今跨黨派也提出此問題，希望農業局提出解方，特別是農委會要介入，提高收購價格。

柯志恩昨在議員林義迪陪同下，前往旗山，走訪鄉里、拜訪蕉農，關心近期香蕉價格崩盤問題。柯志恩今指出，很多蕉農把香蕉放著不會人工採收，因為不符合成本，有蕉農跟反映，要15元收購價才符合成本，掉下來就歡迎民眾收取，「反正擺著也是爛掉」。

「可以感受到蕉農心裡淌血，因為收購價太低！」她疾呼，農委會應該站出來，收購價不該讓蕉農血本無歸，她指過去曾在超商購買過1根香蕉19元，現在一大串才賣60元，一根香蕉不到1元，對蕉農情何以堪，農委會必須拿出政策來。

針對高雄在地沒有收購場，有跨黨派議員今在議會為旗山蕉農發聲，呼籲農業局提出解套方法解決。柯志恩表示，希望農業局提出解方，特別是農委會要介入，提高收購價格。

柯志恩認為，高雄香蕉產量排名全台第4，而旗山的香蕉更是名聞遐邇。柯志恩昨也當場農民承諾，未來擔任市長，將持續強化產銷管道，提升品質與競爭力，為農民的生計找出路。

對此，高市農業局回應，將配合中央辦理香蕉採購加工計畫，目前分配數量為80公噸，預計10月底辦理完畢。此外，輔導旗山農區會於10月辦理香蕉節活動，結合在地文化觀光旅遊行銷推廣高雄香蕉，刺激民眾消費。