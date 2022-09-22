男騎士拒檢遭男警壓制在地，有民眾拍下過程，發現男警後方的女警神情相當慌張，不斷把手壓在男警背上，幫忙施加力道，還一度「騎到」男警背上。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

桃園市中壢1名男騎士昨（21）晚因紅燈左轉遭攔檢，竟拒檢一路飆駛，最後被攔下出言罵2名員警三字經，隨即遭1名男警壓制在地，有民眾拍下過程，發現男警後方的女警神情相當慌張，不斷把手壓在男警背上，幫忙施加力道，還一度「騎到」男警背上，影片曝光網友笑說「學姊在裝忙嗎？有點好笑」。

臉書「爆料公社公開版」有網友分享1段目擊影片，當時彭姓男子因怒罵員警三字經又拒檢，遭1名男警壓制在地，他仍極力反抗，而男警後方的女警表現出相當不知所措，只是幫忙把手壓在男警的背上，疑似幫施加壓制力道，過程中還一度重心不穩「騎到」男警身上。

男騎士拒檢遭男警壓制在地，有民眾拍下過程，發現男警後方的女警神情相當慌張，不斷把手壓在男警背上，幫忙施加力道，還一度「騎到」男警背上。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

網友留言「站著那位警察看起來很礙事，一點忙都幫不上」、「女警真的搞笑」；警方回應，男騎士當時行經中壢區永福路與榮安十三街口時因紅燈左轉逆向行駛又拒檢不停，最後被攔下還罵警「趕快開啦！馬上給我開」、「你以為派出所很大是嗎」，最後甚至怒罵三字經，才遭員警壓制。

據ETtoday報導，警方解釋當時男警奮力壓在男騎士身上，女警則在旁呼叫支援，騎士一度揮拳打傷男警頭部，女警則趕緊上前幫忙壓住對方的手，事後男警臉部受傷且遭勒頸，女警則是手腕有撕裂傷必須縫合，警方強調女警並非毫無作為，壓制過程全在旁保護男同事的安全。