澎湃新聞報導，將民營經濟視作「最大特色」和「最大優勢」的浙江省統計局22日發布，至2021年底，浙江省民營企業、個體工商戶分別為290.4萬戶、549.2萬戶，比2012年增長2.76倍、1.23倍。以常住人口推算，2021年浙江每7.8人中就有一個老闆。2021年，浙江民營經濟以43.1％的金融貸款，為全省貢獻了73.4％的稅收收入、75.8％的進出口、83.2％的專利和87.5％的就業人數。

民營經濟是浙江發展最大的亮點，也是該省經濟發展主力軍、創新創業主戰場、共同富裕主引擎。

2012年到2021年，全省民營經濟增加值從2.2兆元（人民幣，下同）提高到4.9兆元，翻了一倍多，平均增幅快於現價GDP增幅0.6個百分點，民營經濟增加值占全省GDP的比重從63.8％提高到67％左右。市場主體量增質升，2021年中國民企500強中有107家浙江企業，數量連續24年居中國第一；浙江入圍企業營收總額7.9兆元，占500強總營收的比重超過20％，位居第一。

十年來，浙江民營經濟塑造變革、結構更優。統計顯示，2020年浙江民營經濟增加值的三次產業占比為5：47：48，對比2012年的7.5：54.3：38.2，「三產」占比顯著提升，成為民營經濟主導產業。當年浙江農林牧漁業、建築業、住宿和餐飲業、居民服務和其他服務業增加值中的民營經濟的占比超90％，批發和零售業、房地產業、租賃和商務服務業增加值中的民營經濟占比超80％，民營工業增加值占全部工業增加值的比重達73.7％。

2021年，民間投資占全部固定資產投資的58.8％，對增長的貢獻近5成；民間累計對外投資企業（機構）644家，占全省總數的95.7％；規上工業企業中民營企業營收、利潤占比分別為71.7％、68.4％，較2012年提高4.3個和3個百分點。