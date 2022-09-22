航空城工程管理中心位在D2分標區域內。（蔡明亘攝）

桃園航空城工程圍籬美化，以現代簡約風格呈現，共計50種圖案，下方還有QR code可掃入擴增實境AR影像。（蔡明亘攝）

桃園航空城優先開發區移工宿舍已建置完成。（蔡明亘攝）

桃園航空城工程圍籬美化，共有50種圖案，下方QR code可掃入擴增實境AR影像。（蔡明亘攝）

桃園航空城實質開發中，10分標工程陸續動工，為整合各工程資訊與執行情況，即時掌控進度與施工效率，桃市府航空城工程處在D2分標區內設置「航空城工程管理中心」，透過數據、視覺與透明E化管理，成為航空城建設的戰情室。

航空城工程管理中心今揭牌啟用，打造10分標統包商的資訊服務單一窗口，透過E化的全方位資訊管理平台，達到成果視覺化、表單電子化、資訊空間化、決策智慧化與廉政透明化等目標，可即時掌握各標工程進度，提升施工效率。

航空城工程管理中心主任黃禹說明，管理中心搭配5項特色運作，首先將各標工程進度匯集，以儀表圖像呈現；結合智慧化設施輔助遠距作業管理，包括人員進出、揚塵感應、機具軌跡、電子圍籬、車輛管制與監視畫面；工程圖台則以圖資記錄植栽遷移、現地調查、航拍影像和3D模型等，以及區域使用現況；提供線上填寫施工日誌功能，並彙算線上估驗計價機制；最後則彙集供土來源、記錄需求，輔以AI預媒合各工區所需土方，確保工程不拖延。

桃園市長鄭文燦指出，10工區範圍共2598公頃已陸續開工，為提升工程圍籬溫度，傳達航空城理念，特別邀請設計師蕭青陽操刀，設計50種圖案，還可掃入擴增實境AR影像，讓工程不再冷冰冰，以現代風格藝術點綴工區市容。

蕭青陽說，美化航空城工區圍籬起初有點壓力，一座未來的城市該以何種美學和大家見面，又不能干擾駕駛與行人，參考各現代潮流城市後，決定以極簡、互動方式，帶領大家進入元宇宙，民眾可用手機掃圍籬上的QR code，就會跳出活潑影像與使用者互動，還會以多種語言道早安。

此外，據統計航空城計畫預計有4000名工程人員進駐，為克服缺工問題，市府爭取引進40％外籍移工，10分標總計申請1656人，目前已入境223人，為降低群聚感染機率，其中D2分標移工疫苗接種率第一、第二與追加劑均為100％。

鄭文燦也提到，為完善照顧移工身心靈，特別打造友善宿舍，設置8人一間寢室，每人住宿空間3.64平方公尺優於法規標準，也提供交誼廳、電視、網路、運動場等，日後隨國境解封與工程推進，進駐移工也會愈來愈多，目前優先開發區移工宿舍已建置完成，必須好好照顧航空城建設的無名英雄。