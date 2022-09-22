俄羅斯持續關閉運輸天然氣至歐洲的北溪一號，每個歐洲政府都在搶救能源通膨危機，根據智庫組織Bruegel最新研究報告，歐洲各國政府今年以來撥出近5000億歐元（折合約15.7兆台幣）的專款，以減輕天然氣、電力價格飆升對民眾和企業的影響。

外媒報導，Bruegel數據顯示，歐盟27個成員國迄今撥出3140億歐元用於緩解能源危機，其中德國支出1002億歐元（折合約3.2兆台幣）最多，再來是法國和義大利，這兩國分別花費536億歐元和592億歐元，英國政府則撥出1780億歐元。

布魯蓋爾智庫的研究員Simone Tagliapietra警告，這場能源危機可能加深歐盟成員國之間的經濟分歧，加上歐洲央行還要持續升息，更會導致企業破產、人民住房和借貸成本增加的困境，預期歐洲各國在接下來幾個月，可能會發生更嚴重的社會和政治動盪事件。

Simone Tagliapietra認為，歐洲面臨能源危機，擁有更多財政空間的政府，在冬季將更有本錢與鄰國競爭有限的能源資源。

即使歐洲政府提供如此多的金援，但經濟前景依然嚴峻，貝萊德分析師警告歐洲將在2023年初陷入嚴重衰退，預計到年底經濟將收縮0.9%。