友華生技（4120）搶攻減肥市場商機馬不停蹄！22日宣佈，國內唯一以抑制食慾為機轉的減重口服新藥「康纖芙」（Contrave），正式進入減重市場，目標瞄準逾五成以上的肥胖人口。

此外，友華也與康霈生技合作代理溶脂注射劑新藥，積極佈局多元新產品進軍減重市場。

根據<世界概況（The World Factbook）>指出，在同以米飯、麵條等精緻澱粉為主食的東亞及東南亞國家中，台灣成人為第四胖；而根據國健署2021年健康促進統計年報，18歲以上國人過重（24≦BMI<27）/肥胖（BMI≧27）率高達50.3%，其中又以35歲以上中壯年占比最高。研究也顯示，肥胖者每增加5單位的BMI，就會提升40%的心血管疾病死亡風險，甚至誘發至少10種癌症，肥胖也會提升成年人罹患憂鬱症的風險，大幅降低整體生活品質。

友華集團執行長蔡孟霖表示，Contrave「康纖芙」是友華進軍減重市場的第一個產品，2014年起已陸續在美國、歐盟、加拿大、澳洲、新加坡及韓國上市，是台灣目前合法減重藥物中，唯一以抑制食欲為機轉的口服藥物，複方成分能將降低飢餓感與對食物的渴望。

根據臨床研究報告，在第四週起便可達到較安慰劑更顯著的體重減輕；另外也證實搭配行為調整，可達到四年以上的減重成效，透過長期的體重管理，能改善糖化血色素、血脂、血壓等心血管參數，並提升體能、工作等整體生活品質4,5,6，幫助民眾找回身心健康，口服藥物的方便性，更能提供全新治療選擇。

根據一項最新百人減重行為調查結果，國人減重失敗的首要原因是「缺乏意志力（42.8%）」，其次是「無法克制食慾（35%）」。為了協助國人持續做好體重及健康管理，友華並結合醫療團隊，推廣「幸福減重H.O.P.E.」新觀念，從建立健康的生活型態（Healthy life）做起、保持正向的減重態度（Open mind）、與專業醫療團隊合作，共同堅持努力（Partner & Persist），就能輕鬆減重，重拾幸福有希望的人生 （Easy）。