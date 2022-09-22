31歲女星林珈安是女團Roomie出身，過去和彭于晏傳過緋聞，4年前閃嫁身家破億的電商營運長Freddy，並在隔年喜獲大兒子Eli，今年3月更宣布懷上第二胎兒子，曬出海邊幸福孕肚照，讓大票粉絲替她相當高興。而她近日在IG發文宣布二胎「Ism」已經出世，同時曬出小寶寶可愛的身體，直喊：「都是美好的」

林珈安在IG感性透露：「其實默默很低調的在前幾天生完弟弟了，然後第二胎真的沒有比較不緊張，著實高估自己了(老公反而非常老神在在)」，並表示在醫院從產檢、入院到生產的過程，她都感到非常地美好，最後也不忘答謝粉絲，「謝謝大家的祝福，你們真的也是一路跟著弟弟，邊熱舞邊出生的欸！」

林珈安透露2寶Ism是在熱舞中出生的。(圖/林珈安 IG)

據了解，林珈安懷孕期間，做了各種有氧運動，包括她最愛的跳舞，甚至連卸貨前兩週都在跳，因此才4個小時就順利生產，相較頭胎哥哥15小時，可說是相當順利，目前她已在月子中心調養身體；此外，林珈安的IG貼出寶貝心頭肉的腳丫照，可見到腳上懸掛醫院新生兒的紙環，尚等待成長的小腳稚嫩可愛。

林珈安生產前、後的四肢纖細，被網友稱讚是最強辣媽。(圖/林珈安 IG)

林珈安穿著病人袍，看得出身形纖細依舊。(圖/林珈安 IG)

除此之外，林珈安也曬出產前、後的照片，可見生產前、後的四肢修長纖細，連黑色運動Bra都可輕易駕馭，簡直是辣媽中的身材典範，老公Freddy看老婆積極貼文就笑問：「妳拍了幾張？」她則回覆「哈哈哈哈哈哈辛苦你了爸爸。」夫妻互動相當可愛，而粉絲也紛紛獻上祝福，並希望小朋友快樂長大。