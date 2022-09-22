民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎22日下午公布競選總部發言人，宣布特別邀請無黨籍縣議員陳品安、曾玟學出任，這項宣布讓許多縣民眼睛一亮，研判徐定禎競總捨棄黨籍人員，而向無黨籍借將，應與擴大年輕支持群，全力對打時力縣長參選人宋國鼎有關，尤其是曾玟學與宋國鼎過去曾是同黨同志，現在面臨選戰，也是兄弟登山，各自努力了。

徐定禎競選團隊22日在頭份競選總部舉辦記者會，宣布發言人群第1波人事，結果是由無黨籍苗栗縣議員曾玟學、陳品安出任競選總部發言人，徐定禎競總強調，這是強化青年溝通管道，展現苗栗隊支持本土陣營最大化的勝選決心。

徐定禎表示，苗栗隊歡迎支持本土陣營的參選人加入，曾玟學和陳品安會為苗栗隊加強戰力，團結對抗國民黨，這是苗栗翻轉的關鍵時刻，大家都有信心民調繼續領先，全力打贏這一仗。

徐定禎表示，曾玟學、陳品安都是積極有為的年輕議員，青年參政就像一股活水，苗栗即將翻轉迎來新氣象。徐定禎說，苗栗縣好山好水，還有產業園區，宜居要素齊全，一定會用心規劃讓苗栗成為宜居城市，支持年輕人在苗栗安心成家立業。青年選票是這次選舉的關鍵，因此希望借重陳品安、曾玟學兩位青年議員，協助進行政策論述，強化與青年溝通的管道，希望今年11月26日，有更多的年輕人站出來，一起打破苗栗不公不義的現況。

徐定禎指出，陳品安議員長期耕耘婦幼議題，最近成為新手媽媽仍然服務鄉親不打折。本次邀請陳品安議員擔任競總發言人，要借重其律師專業與母親的愛心，一起細心打造讓婦幼安心的好環境。曾玟學議員敢講、敢拼，在國民黨環伺的苗栗縣議會中，照樣揭發苗栗財政黑洞的真相，為正義發聲，這正是苗栗隊的價值所在。徐定禎承諾，未來要與兩位年輕有為的議員一起努力，積極跟年輕世代溝通，讓苗栗擺脫腐敗的政治文化，為下一代創造美好的未來。

陳品安議員表示，認同徐定禎設立親子館、增設共融遊具、增設公辦民營幼托、提高生育津貼等婦幼政策，很榮幸受邀擔任發言人的角色，自己一定會全力以赴與苗栗隊共同的贏這場選戰。

曾玟學議員則指出，徐定禎提出青創政策支持青年返鄉創業，並且提出要讓苗栗變成宜居城市的願景，因此希望透過自己的力量，協助徐定禎與青年世代交流溝通，也感謝徐定禎邀請擔任發言人，期待年底一起翻轉苗栗。

地方人士觀察，曾玟學已經退出時力成為無黨籍，但因女友是民進黨立委賴品妤，原就被認為是民進黨友，陳品安則是長期與綠營結成問政聯盟，對於對抗宋國鼎陣營，應可發揮相當功能，未來2人是否會加入民進黨，有待觀察。