中國外交部發言人趙立堅22日主持例行記者會。有關世界銀行行長近日表示，在當前世界經濟放緩的背景下，中國這次不太急於真正刺激經濟，做得太少了。 趙立堅回應，作為全球最大的新興經濟體，中國經濟是世界經濟增長的重要引擎和穩定器。世界銀行今年6月發布的中國經濟簡報，曾積極評價中方調控有力的財政貨幣政策。在今年服貿會期間，世界銀行官員也曾表示，中國近期各項擴大開放的政策舉措將為以後全球經濟復甦注入動力。

趙立堅指出，反觀美國，美國為解決自身通膨高漲難題，美聯準會多輪大幅加息，美元迅速升值，這導致全球36種貨幣至少貶值十分之一，令大量開發中國家被迫吞下本幣貶值、資金外逃、融資和償債成本攀升、輸入型通膨所導致的經濟衰退等苦果，無數家庭一夜致貧，讓本已復甦乏力的世界經濟雪上加霜。

趙立堅稱，美國《華爾街日報》近日也指出，美元升值給全球經濟帶來麻煩，美國應當採取負責任的經濟金融政策，為維護國際金融穩定，推動世界經濟復甦發揮建設性作用。世界銀行應該在這方面多做美方的工作。