文化部文資局22日在文資園區舉辦防災實境演練。（文化部文資局提供／陳淑芬台中傳真）

台東918強震造成嚴重災情，文化部文化資產局22日在文資園區舉辦「文資防災月」活動展開「防災實境演練」，強化文資防、救災機制。文資局長陳濟民表示，文資局成立7個分區專業服務中心，對公私有文資產提供協助與服務，結合政府與民間力量，保存珍貴文化資產。

文資園區的前身是公賣局第五酒廠的台中舊酒廠，於2018年正式揭牌轉型為「文化部文化資產園區」，是全國第一個、唯一文化資產主題園區。文資局選定9月份配合全國古蹟日為「文資防災月」，今天舉辦防災演練課程，建立古蹟歷史建築消防安全及文資防災意識。

陳濟民表示，全國有109處國定古蹟、914處縣市定古蹟及1681處歷史建築，為保存重要文化資產，文資局成立7個分區專業服務中心，輔導防災等國定古蹟管理維護，並輔導成立縣市層級文資防護專業服務中心，推動古蹟歷史建築的修復及管理維護，保存珍貴文化資產的完整與價值。

「文資防災月」活動，在文資園區「1916工坊」舉行防災演練，邀請台中市政府消防局、台中第三市場自治會、民意街文創市集攤販集中區管理委員會及地方人士出席，宣導保存文化資產的正確觀念與應變措施。