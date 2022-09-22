女子偶像團體「乃木坂46」出身的26歲日本女星衛藤美彩，2019年從團體畢業後就公開與棒球選手源田壯亮的戀情，同年宣布結婚消息，夫妻倆年初才剛誕下寶寶，卻受某位網友的輿論攻擊，身心經歷數月折磨，直到委託專人調查找出背後真兇，才發現是球隊隊友山田遙楓的妻子，狗血般的宮鬥情節令人傻眼。

根據日本媒體《週刊文春》報導，職棒埼玉西武獅隊內爆出宮鬥事件，不過主角並不是球員們，而是發生在球員的太太們之間。源田壯亮21日在IG證實此事，坦言自己和妻子一直以來飽受網上的惡意誹謗攻擊，導致精神上受創，訊息甚至公開兩人家中住址、懷孕等隱私訊息，這些內容大多只有親近好友跟球團內部才會知道，讓他們對旁人產生不信任感，時刻感到不安。

經過調查後，源田壯亮才揪出黑函的來源竟然是同團隊友山田遙楓的妻子，「發信者是我完全沒料想到的隊友的妻子，我已經跟隊內討論過，希望一切保密。」得知警方現身球場質詢隊友時，他主動講清來龍去脈，同時透露希望所有事可以在內部解決，不想讓對方因為這件事棒球工作受到影響。

《週刊文春》報導指出源田壯亮當下氣到哭，而且表示「我絕不原諒這種事情」，但他本人在聲明中解釋自己沒有怒罵，只是因為委屈而落淚，且山田遙楓當時不在現場，此事一曝光引起外界討論，山田遙楓的妻子也被起底身分，源田壯亮則好心緩頰：「我們現在已經回到正常生活，沒有什麼盼望的，只希望別責難於對方家庭。」