日前一名男網友驗孕後發現2條線的陽性反應，讓他急著上網求救，許多網友分析可能是罹患「睪丸癌」，要他盡速就醫；將近3個月後，有人擔心該名網友的後續，沒想到一查才發現，該網友求救隔天後再也沒有上線，引發熱議。

原PO今年6月25日在PTT發文表示，自己抱著玩玩的心態使用驗孕棒，沒想到結果出現淡淡的陽性反應，「有人知道這是怎麼回事嗎？」許多網友警告可能是睪丸癌，要他趕緊掛號泌尿科檢查身體。

今（25）日有另名網友回憶起原PO的事蹟，沒想到他自6月26日上午7時許後，再也沒有上過站，讓許多人紛紛害怕的回應，「發完文隔天早上有上，後來就沒上了」、「所以真的R.I.P.了？」、「怎麼可能馬上就死啊」、「那個ID還蠻常發文的，有印象」、「好毛」。

事實上，驗孕棒的原理是偵測「人類絨毛膜促性腺激素（hCG）」濃度判斷是否懷孕，因睪丸腫瘤亦會產生hCG，所以男性使用驗孕棒驗出陽性反應，很可能與睪丸癌有關，不過並非每位睪丸癌患者都有hCG升高現象。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾表示，睪丸癌好發於35歲以下男性身上，多為先天性隱睪症造成，早期發現、早期治療治癒率極高，建議定期自我檢查，觸摸兩邊睪丸大小是否對稱一致、有無不正常腫脹或變硬等情況，若有疑慮應盡快就醫檢查。