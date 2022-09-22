夢境通常反映了人的心理狀態，揭示在日常生活中不易察覺的感受，因此可藉由解夢來適時調整身心狀態。命理專欄《旺好運》分享，若在夢裡做7件事，包括與人談話起爭執、化妝、在圍牆邊找出口、用汙水洗身體、飛翔、站在查票口前、趕車等，就代表你的內心充滿焦慮，千萬不可輕忽。

夢境一：談話爭執

夢到與人交談，代表思考。若在交談過程中與對方起爭執、意見分歧，則反映了現實生活中有苦惱，或是難以抉擇、遲遲無法下決定的情況。

夢境二：化妝

化妝代表一個人的公開形象，在夢中渴望打扮自己，反映出想隱藏內心的感受，希望用虛假的形象、表現，來遮掩自己的缺點。

夢境三：圍牆

夢見圍牆，表示有心結，或正為了某些事感到不知所措。若夢中努力在圍牆邊尋找出口，代表正在努力清除心理障礙。

夢境四：汙水

夢見汙水，表示對過去的所作所為感到懊惱。如果夢到用汙水洗身體、洗衣服，表示正在努力挽回過去，且對此抱有悲觀態度。

夢境五：飛翔

夢見自己在飛翔，反映出想從生活壓力中獲得解放，希望靠自己的力量克服困難。若在飛行過程中感到害怕不安，就表示自己對生活中的一些挑戰與變化感到擔憂。

夢境六：查票口

夢見站在查票口或出入口處前，意味著自己正在承受生活帶來的沉重壓力，需要調整生活、釋放壓力。若在查票口前找不到車票，則表示社會經驗與能力還不足。

夢境七：趕車

在夢中趕車，或因為一些原因錯過車次，表示對眼前的生活感到焦慮，沒有把握機會的自信，也可能是事業發展的道路上遇到一些阻礙。