國境即將鬆綁，華航客運全線增加航班佈局，10-12月規劃再增班五成，每週提供近 300 班的客運來回航班，全力迎接客運復甦。華航東北亞區域航線已自8／23起恢復桃園-北海道札幌航線，10／25起再恢復桃園－沖繩(琉球)航線，提供每日一班載客服務。10月起東北亞航線將由現行每週30班增至超過每週100班 ，東京、大阪、福岡、名古屋、北海道札幌及韓國首爾仁川等航點都將增班。

華航也看好東南亞航線商務及旅遊市場，10月起東南亞航線及香港航線都將持續增班。9／2起已恢復桃園－峇里島航線，自 11月起提供每週四班載客服務，12月再增至每周五班；12／1起開航桃園－菲律賓宿霧航線，提供每週四班直飛服務； 明（2023）年 1／2 起開航桃園－越南峴港航線，每週五班直飛以及 1／20 起開航桃園-泰國清邁航線，每週四班直飛。

長程航線部分，北美洛杉磯、安大略、溫哥華、紐約都增班；歐洲的荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、英國倫敦也分階段增加航班；另大洋洲雪梨、布里斯本(含延遠奧克蘭)及墨爾本持續增班。

華航將持續依旅運需求動態調整航班，除銷售基本三／四航權核心產品，亦積極推廣來台轉機跨區產品，衝刺客運復甦，迎接疫後旅遊需求。華航A321neo新機已陸續上線營運，優化區域航線服務，大幅提升產品競爭力，也與日本The Pokémon Company合作推出「皮卡丘彩繪機 CI」，積極爭取疫後東北亞、東南亞市場旅遊與商務客源。