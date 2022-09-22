雲林縣北港鎮垃圾場飄臭味，公所加強除臭與加速去化（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮清潔隊目前堆置近千公噸尚未去化垃圾，這幾天周邊民眾聞到陣陣臭味，紛紛向鎮公所反映，北港鎮公所22日表示已陸續用垃圾車將垃圾運走去化，在搬運過程中垃圾因擾動而飄出臭味，會加強用除臭劑除臭，盡量將臭味減至最少，確保民眾生活居住品質。

雲林縣因沒有設置焚化爐，縣內各鄉鎮市的垃圾均依靠其他縣市代為焚燒，這幾年雲林縣政府積極發展ZWS（零廢棄資源化系統），每天可處理約100噸垃圾，有效緩解垃圾處理壓力，北港鎮目前尚有近千公噸垃圾還未去化，堆置於清潔隊露天空地上。

這幾天清潔隊周邊劉厝、樹腳里民發現空氣中不時出現臭味，有人因此睡不著、影響食慾，生活品質大受影響，紛紛向公所與民意代表反映改善，經調查，臭味來源為清潔隊空地上的堆置垃圾，公所已緊急加強除臭。

北港代理鎮長張庭魁表示，由於垃圾去化量有限，清潔隊目前堆置之前累積下來的近千公噸垃圾，這幾天在雲林縣政府協助下，陸續用垃圾車運走垃圾進行去化，垃圾在搬運過程中因擾動出現較濃的臭味，已加強噴灑除臭劑。

雲林縣議員蔡岳儒說，他接獲民眾陳情空氣中有臭味，馬上聯絡縣環保局協助處理，目前臭味情況已有改善，只要風勢不要太強，臭味就不會飄散，不過當務之急，還是要盡速將這些垃圾運走去化，才能根本解決臭味問題。

清潔隊說，垃圾若未作好分類，殘留的廚餘便會發出臭味，這是臭味的主要來源之一，因此清潔隊員在垃圾運回隊上後，還會再作分類，盡量減少廚餘的殘留。